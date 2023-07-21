Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Давид Арахамия предлагает обсудить запрет на выезд родственников чиновников во время войны за границу

Глава фракции Слуга народа решил узнать мнение общественности о запрете выезда для семей госслужащих за границу, однако в отношении депутатов ее вводить не предлагает.

Больше вопросов, чем ответов: как Высший совет правосудия «принимал к сведению» отчет председателя ГСА

Кто из членов Высшего совета правосудия решил дать еще один шанс главе ГСА и почему появились два проекта вывода по его отчету.

Возобновление рассмотрения жалоб на судей: Комитет рекомендовал Раде принять законопроект во втором чтении и в целом

Было решено рекомендовать к принятию во втором чтении законопроект 9261, предусматривающий временную передачу функций по рассмотрению жалоб на суды Высшему совету правосудия, но с отлагательным условием.

Комитет Верховной Рады дал разъяснение по дисциплинарному производству против судей

В частности, Комитет определил момент, с которого начинает осуществляться дисциплинарное производство относительно судьи

Новые подходы к формированию фонда оплаты труда госслужащих: Правительство утвердило экспериментальный порядок

Опубликовано постановление Кабмина о новых подходах к формированию фонда оплаты труда чиновников.

  1. В Украине

Раде рекомендуют принять закон об административном сборе

20:54, 21 июля 2023
Законопроект предусматривает определение единых принципов и критериев платы административного сбора.
Раде рекомендуют принять закон об административном сборе
Фото: ВРУ
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства на своем заседании, состоявшемся 20 июля этого года, рекомендовал Парламенту принять за основу проект Закона об административном сборе (регистр. № 4380).

Цель законопроекта:

упорядочение отношений в сфере платы за предоставление административных услуг;

обеспечение прозрачности этих отношений;

поддержка устойчивого и качественного предоставления административных услуг за счет обоснованных (рациональных) размеров административного сбора.

Кроме того, при условии принятия законопроекта, он предусматривает:

определение единых принципов и критериев платы административного сбора;

установление перечня базовых административных услуг и определение четких размеров административного сбора за их предоставление в национальной валюте Украины – гривне;

урегулирование вопросов порядка зачисления административного сбора в бюджет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Костенко
    Дмитро Костенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Бабаєв
    Андрій Бабаєв
    суддя Харківського окружного адміністративного суду