Раде рекомендуют принять закон об административном сборе

Законопроект предусматривает определение единых принципов и критериев платы административного сбора.

Фото: ВРУ

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства на своем заседании, состоявшемся 20 июля этого года, рекомендовал Парламенту принять за основу проект Закона об административном сборе (регистр. № 4380).

Цель законопроекта:

упорядочение отношений в сфере платы за предоставление административных услуг;

обеспечение прозрачности этих отношений;

поддержка устойчивого и качественного предоставления административных услуг за счет обоснованных (рациональных) размеров административного сбора.

Кроме того, при условии принятия законопроекта, он предусматривает:

определение единых принципов и критериев платы административного сбора;

установление перечня базовых административных услуг и определение четких размеров административного сбора за их предоставление в национальной валюте Украины – гривне;

урегулирование вопросов порядка зачисления административного сбора в бюджет.

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