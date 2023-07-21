Раде рекомендуют принять закон об административном сборе

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства на своем заседании, состоявшемся 20 июля этого года, рекомендовал Парламенту принять за основу проект Закона об административном сборе (регистр. № 4380).
Цель законопроекта:
упорядочение отношений в сфере платы за предоставление административных услуг;
обеспечение прозрачности этих отношений;
поддержка устойчивого и качественного предоставления административных услуг за счет обоснованных (рациональных) размеров административного сбора.
Кроме того, при условии принятия законопроекта, он предусматривает:
определение единых принципов и критериев платы административного сбора;
установление перечня базовых административных услуг и определение четких размеров административного сбора за их предоставление в национальной валюте Украины – гривне;
урегулирование вопросов порядка зачисления административного сбора в бюджет.
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