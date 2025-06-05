Женщина умерла от «амебы, которая ест мозг» после промывания носа водопроводной водой

Naegleria fowleri унесла еще одну жизнь в США.

Фото: aqua360.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

71-летняя жительница Техаса умерла после заражения опасной амебой Naegleria fowleri, известной как «амеба, которая ест мозг». Как сообщает издание People, инфицирование произошло после того, как женщина промыла носовые пазухи водой из кемпингового автофургона.

По данным Департамента здравоохранения штата Техас, первые тяжелые симптомы появились через четыре дня после использования устройства для промывания носа, которое она наполнила водопроводной водой. У женщины возникла лихорадка, головная боль и изменения психического состояния, а впоследствии - судороги. Несмотря на попытки медиков спасти ее жизнь, она умерла через восемь дней после появления первых признаков болезни.

Лабораторное тестирование подтвердило наличие Naegleria fowleri в спинномозговой жидкости. Этот микроорганизм вызывает редкое, но почти всегда смертельное заболевание - первичный амебный менингоэнцефалит. По данным Центра контроля и профилактики заболеваний США, с 1962 года в стране зафиксировано всего 164 случая заражения этой амебой, и только четверо пациентов выжили.

Амеба обычно обитает в теплой пресной воде - в озерах, реках, горячих источниках или недостаточно очищенных бассейнах. Она проникает в организм через нос и достигает мозга, вызывая стремительное развитие болезни. Симптомы могут появиться в течение 1-9 дней после заражения, а смерть - наступить уже через 5-18 дней.

Специалисты советуют избегать использования непроверенной или нефильтрованной воды для промывания носа, особенно в полевых условиях или во время отдыха на природе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.