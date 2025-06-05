Практика судов
  1. В Украине

Женщина умерла от «амебы, которая ест мозг» после промывания носа водопроводной водой

22:54, 5 июня 2025
Naegleria fowleri унесла еще одну жизнь в США.
Женщина умерла от «амебы, которая ест мозг» после промывания носа водопроводной водой
Фото: aqua360.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

71-летняя жительница Техаса умерла после заражения опасной амебой Naegleria fowleri, известной как «амеба, которая ест мозг». Как сообщает издание People, инфицирование произошло после того, как женщина промыла носовые пазухи водой из кемпингового автофургона.

По данным Департамента здравоохранения штата Техас, первые тяжелые симптомы появились через четыре дня после использования устройства для промывания носа, которое она наполнила водопроводной водой. У женщины возникла лихорадка, головная боль и изменения психического состояния, а впоследствии - судороги. Несмотря на попытки медиков спасти ее жизнь, она умерла через восемь дней после появления первых признаков болезни.

Лабораторное тестирование подтвердило наличие Naegleria fowleri в спинномозговой жидкости. Этот микроорганизм вызывает редкое, но почти всегда смертельное заболевание - первичный амебный менингоэнцефалит. По данным Центра контроля и профилактики заболеваний США, с 1962 года в стране зафиксировано всего 164 случая заражения этой амебой, и только четверо пациентов выжили.

Амеба обычно обитает в теплой пресной воде - в озерах, реках, горячих источниках или недостаточно очищенных бассейнах. Она проникает в организм через нос и достигает мозга, вызывая стремительное развитие болезни. Симптомы могут появиться в течение 1-9 дней после заражения, а смерть - наступить уже через 5-18 дней.

Специалисты советуют избегать использования непроверенной или нефильтрованной воды для промывания носа, особенно в полевых условиях или во время отдыха на природе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Бронирование священнослужителей — ДЭСС утвердила перечень из 7736 религиозных организаций, относящихся к критически важным

В перечень критически важных религиозных организаций вошло 7736 организаций.

В Верховной Раде зарегистрировали изменения в закон о национальном сопротивлении — как будут создавать центры подготовки и кто их должен финансировать

Среди задач нацсопротивления законопроект определяет подготовку населения к условиям жизнедеятельности в районах ведения боевых действий и на временно оккупированной территории, в том числе в интересах движения сопротивления.

Президент хочет понять, как в Украине будет восстановлено доверие к судебной власти — Ирина Мудрая

Стратегия развития системы правосудия до 2029 года несколько раз презентовалась Владимиру Зеленскому, но пока не утверждена Президентом.

Законопроектом о национальном сопротивлении предлагается исключить базовую общевойсковую подготовку из закона о воинской службе

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о национальном сопротивлении, который предусматривает изменения в законы о мобилизации и о воинской службе для мужчин моложе 25 лет.

Ярослав Юрчишин опроверг информацию о планируемой ликвидации возглавляемого им комитета по свободе слова, ранее распространенную ИМИ и «Детектором медиа»

Изначально ОО «Институт массовой информации» и «Детектор медиа» со ссылкой на собственные источники и на Ярослава Юрчишина распространили информацию о ликвидации комитета по свободе слова, а затем сам Юрчишин опроверг эту информацию.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео