У Києві покарали водія BMW, який рухався смугою для маршрутних транспортних засобів — відео

У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.

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У Печерському районі Києва покарали водія автомобіля BMW, водій якого рухався смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

Як повідомила пресслужба патрульної поліції Києва, інспектори зупинили порушника та винесли на нього постанову за ч. 3 ст. 122 (Рух смугою громадського транспорту) КУпАП.

У відомстві нагадали, що за червень патрульні Києва винесли 4088 постанов за зупинку та рух транспортних засобів смугою громадського транспорту.

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