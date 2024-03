Умер музыкант и фронтмен группы Raspberries Эрик Кармен – автор хита All by Myself

Музыканту было 74 года.

Источник фото: Tom Hill/WireImage, Getty Images

В возрасте 74 лет ушел из жизни музыкант, композитор, певец и фронтмен группы Raspberries Эрик Кармен. О смерти на официальном сайте сообщила супруга певца. Музыкант ушел из жизни 10 марта.

«Наш милый, любящий и талантливый Эрик умер во сне, на выходных. Его очень радовало осознание того, что в течение десятилетий его музыка затрагивала многих и будет его вечным наследием», - говорится в сообщении.

Американский музыкант Эрик Кармен прославился в составе группы The Raspberries. После четырех совместных альбомов группа распалась в 1975 году, а Кармен начал сольную карьеру.

Музыкант создал такие популярные песни как All by Myself, Never Gonna Fall in Love Again, Love Is All That Matters.

Многие его песни перепевали известные исполнители. Так, например, Селин Дион исполнила All By Myself.

