Украина запускает прямое железнодорожное сообщение с Бухарестом

В тестовом режиме между Киевом и Бухарестом начал курсировать прямой железнодорожный маршрут.

Между Киевом и Бухарестом в четверг, 7 августа, в тестовом режиме запущено прямое железнодорожное сообщение. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместного прессподхода с министерством иностранных дел Румынии Оаной-Сильвией Цой в Киеве.

По словам Сибиги, сейчас два специальных вагона отправились в Бухарест через Кишинев, а уже завтра вернутся в Киев.

Это первый тестовый запуск этого рейса с начала полномасштабного российского вторжения в Украину – поезд курсирует с двумя пустыми вагонами, чтобы проверить логистику и техническую готовность маршрута.

Впоследствии он начнет курсировать на постоянной основе.

