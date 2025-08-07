В Киеве женщина заказала ремонт в квартире, а жилье обокрали в первый же день

Жительница Святошинского района столицы наняла «мастера» для ремонта, но уже на следующий день из квартиры исчезли личные вещи, техника и стройматериалы.

В Святошинском районе Киева мужчина, которого владельцы квартиры наняли для проведения ремонта, по информации правоохранителей, вместо того чтобы начать строительные работы, исчез вместе с ключами, а позже оказалось — и с вещами хозяев.

Как сообщили в полиции, о происшествии заявила 25-летняя местная жительница. На место прибыла следственно-оперативная группа, которая установила: заявительница вместе с сожителем нашли «мастера» по онлайн-объявлению. Однако сразу после получения доступа к жилью мужчина перестал выходить на связь.

Когда владельцы решили проверить квартиру, они обнаружили пропажу личных вещей, техники и строительных материалов.

Правоохранителям удалось установить подозреваемого — им оказался 34-летний житель Одесской области, который недавно приехал в столицу.

Следователи изъяли похищенное имущество и сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины — кража, совершенная в условиях военного положения. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

