Нацполиция сообщила о подозрении экс-начальнице отдела Одесского горсовета после проверки НАПК

23:15, 7 августа 2025
Основанием для подозрения стали, в частности, материалы полных проверок деклараций.
Бывшей начальнице отдела Управления инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского горсовета объявлено о подозрении после проверки Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции.

Как указывают в НАПК, основанием для подозрения стали, в частности, материалы полных проверок деклараций. Нарушение квалифицировано по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, в декларациях за 2022 и 2023 годы бывшая должностница не указала:

• 8 земельных участков в Николаевской и Одесской областях,
• 2 транспортных средства,
• корпоративные права в трех компаниях,
• доходы на сумму свыше 2 млн грн,
• две квартиры, в частности:

  • собственную квартиру в Одесской области площадью 44,7 кв. м стоимостью более 609 тыс. грн,
  • квартиру в Одессе площадью 74,8 кв. м стоимостью почти 900 тыс. грн, подаренную сыну.

В целом, как установили правоохранители, размер незадекларированного имущества составил почти 9,5 миллиона гривен.

Ранее мы писали, что в каждой третьей декларации чиновников есть ошибки.

