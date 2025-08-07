Нацполиция сообщила о подозрении экс-начальнице отдела Одесского горсовета после проверки НАПК

Бывшей начальнице отдела Управления инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского горсовета объявлено о подозрении после проверки Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции.
Как указывают в НАПК, основанием для подозрения стали, в частности, материалы полных проверок деклараций. Нарушение квалифицировано по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины.
По данным следствия, в декларациях за 2022 и 2023 годы бывшая должностница не указала:
• 8 земельных участков в Николаевской и Одесской областях,
• 2 транспортных средства,
• корпоративные права в трех компаниях,
• доходы на сумму свыше 2 млн грн,
• две квартиры, в частности:
В целом, как установили правоохранители, размер незадекларированного имущества составил почти 9,5 миллиона гривен.
Ранее мы писали, что в каждой третьей декларации чиновников есть ошибки.
