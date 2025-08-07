Нацполиция сообщила о подозрении экс-начальнице отдела Одесского горсовета после проверки НАПК

Основанием для подозрения стали, в частности, материалы полных проверок деклараций.

Бывшей начальнице отдела Управления инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского горсовета объявлено о подозрении после проверки Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции.

Как указывают в НАПК, основанием для подозрения стали, в частности, материалы полных проверок деклараций. Нарушение квалифицировано по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, в декларациях за 2022 и 2023 годы бывшая должностница не указала:

• 8 земельных участков в Николаевской и Одесской областях,

• 2 транспортных средства,

• корпоративные права в трех компаниях,

• доходы на сумму свыше 2 млн грн,

• две квартиры, в частности:

собственную квартиру в Одесской области площадью 44,7 кв. м стоимостью более 609 тыс. грн,

квартиру в Одессе площадью 74,8 кв. м стоимостью почти 900 тыс. грн, подаренную сыну.

В целом, как установили правоохранители, размер незадекларированного имущества составил почти 9,5 миллиона гривен.

