Украинцам назвали новые основания для освобождения от админответственности за превышение сроков временного ввоза авто

Лицо освобождается от административной ответственности при соблюдении ряда условий.

Украинцам сообщили о новых основаниях для освобождения от административной ответственности за превышение сроков временного ввоза/транзита транспортных средств личного пользования.

Закарпатская таможня напомнила, что в июле 2025 года вступили в силу изменения в Таможенный кодекс (Закон Украины от 25.03.2025 № 4323-IX), которыми предусмотрены условия освобождения от административной ответственности за нарушение таких таможенных правил:

передача транспортного средства личного пользования, временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного в таможенный режим транзита, во владение, пользование или распоряжение лицу, которое непосредственно не ввозило такое транспортное средство на таможенную территорию Украины или не помещало его в таможенный режим транзита (часть четвертая статьи 469 ТКУ);

превышение срока транзитных перевозок (доставки) товаров, в том числе транспортных средств личного пользования, транспортных средств коммерческого назначения и документов до таможенного органа назначения в Украине, их выдача без разрешения таможенного органа или утрата (статья 470 ТКУ);

превышение срока временного ввоза товаров, в том числе транспортных средств личного пользования, транспортных средств коммерческого назначения или срока временного вывоза товаров либо утрата транспортных средств (статья 481 ТКУ);

действия, направленные на неправомерное освобождение от уплаты таможенных платежей или уменьшение их размера, а также другие противоправные действия, направленные на уклонение от уплаты таможенных платежей (статья 485 ТКУ).

Лицо освобождается от административной ответственности за совершение вышеуказанных нарушений таможенных правил при соблюдении следующих условий:

добровольная (без предварительного или последующего возмещения стоимости) передача Вооруженным Силам Украины, добровольческим формированиям территориальных громад, Национальной гвардии Украины, Службе безопасности Украины, Службе внешней разведки Украины, Государственной пограничной службе Украины, Министерству внутренних дел Украины, другим военным формированиям, созданным в соответствии с законами Украины, их объединениям, воинским частям, подразделениям, а также военнослужащим для использования при осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, безопасности населения и защиты интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины;

транспортные средства личного пользования были ввезены на таможенную территорию Украины в период с 24 февраля 2022 года по 1 апреля 2024 года в таможенных режимах транзита или временного ввоза, а также;

транспортные средства личного пользования, ввезенные на таможенную территорию Украины в режимах транзита или временного ввоза до 24 февраля 2022 года, в случае их нахождения по состоянию на 24 февраля 2022 года на таможенной территории Украины без нарушения сроков и условий таможенных режимов транзита или временного ввоза;

документальное подтверждение факта такой передачи.

Также лицо освобождается от административной ответственности за совершение нарушений таможенных правил, предусмотренных статьями 483 (перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля) и 485 ТКУ при выполнении следующих условий:

добровольная (без предварительного или последующего возмещения стоимости) передача Вооруженным Силам Украины, добровольческим формированиям территориальных громад, Национальной гвардии Украины, Службе безопасности Украины, Службе внешней разведки Украины, Государственной пограничной службе Украины, Министерству внутренних дел Украины, другим военным формированиям, созданным в соответствии с законами Украины, их объединениям, воинским частям, подразделениям, а также военнослужащим для использования при осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, безопасности населения и защиты интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины (далее в этом пункте — получатели гуманитарной помощи);

транспортные средства, классифицируемые по товарным позициям 8703, 8704 согласно УКТ ВЭД;

указанные выше транспортные средства ввезены на таможенную территорию Украины и признаны гуманитарной помощью в период с 24 февраля 2022 года по 1 апреля 2024 года;

документальное подтверждение факта передачи таких транспортных средств любому из получателей гуманитарной помощи, указанных в этом пункте.

