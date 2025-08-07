Практика судов
  1. В Украине

В Киеве отправили за решетку мужчину, который развращал 11-летнюю школьницу

22:18, 7 августа 2025
Злоумышленник сначала развращал 11-летнюю девочку, а затем вступал с ней в интимные отношения.
В Киеве отправили за решетку мужчину, который развращал 11-летнюю школьницу
Соломенский районный суд города Киева признал виновным 39-летнего мужчину в развращении и изнасиловании малолетней девочки. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Правоохранители установили, что мужчина познакомился с ребенком во дворе дома, где жил, когда ей было 11 лет, а ему 35. Сначала взрослый мужчина склонял ребенка к романтическим отношениям, рассказывая о взаимоотношениях мужчины и женщины, приглашая на прогулки и демонстрируя собственные обнаженные фото.

«Таким образом мужчина готовил ребенка к взрослым отношениям с ним.

Когда девочке исполнилось 13 лет, мужчина начал вступать с ней в интимные отношения. Мать ребенка злоупотребляла алкоголем, поэтому после одной из ссор девочка переехала жить к мужчине и перестала посещать школу, на что обратили внимание в учебном заведении. После этого ребенка изъяли из семьи социальные службы», – заявили в прокуратуре.

Приговором суда обвиняемый, длительно развращавший девочку, а затем вступавший с ней в интимные отношения, приговорен к 15 годам тюрьмы.

Мужчина в суде своей вины не признал, поскольку, по его мнению, 13-летний ребенок может жить половой жизнью со взрослым мужчиной.

После вступления приговора в законную силу обвиняемого внесут в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

В суде решается вопрос о лишении матери родительских прав в отношении девушки и ее сестры. Несовершеннолетние живут в приемной семье.

суд прокуратура Киев

