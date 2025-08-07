OpenAI представила GPT-5 — что умеет самая мощная модель ИИ

Генеральный директор OpenAI подчеркнул, что GPT-5 является существенным прорывом в развитии ИИ по сравнению с предыдущими версиями.

OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта под названием GPT-5, способную создавать полноценные приложения, сайты и игры по одному запросу, а также демонстрирует усовершенствованную логику и почти полное отсутствие ошибок в ответах. Об этом сообщает Bloomberg.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что GPT-5 стала значительным шагом вперед по сравнению с предыдущими моделями.

По его словам, GPT-5 отличается большей интеллектуальностью, высокой скоростью и пониженной вероятностью ошибок. Он назвал ее лучшей моделью в мире для программирования, написания текстов и множества других задач.

Модель работает значительно быстрее и, по утверждению разработчиков, имеет меньше галлюцинаций, то есть дает более точные ответы.

Она позиционируется как самая умная, быстрая и полезная модель от OpenAI. Среди ключевых обновлений – улучшенная точность, быстрота, возможности рассуждения, распознавания контекста, структурированное мышление и решение проблем.

Модель сама определяет, когда необходимо подключать расширенные возможности. Это происходит автоматически при сложных запросах или если пользователь попросит сделать это.

В процессе разработки OpenAI провела масштабную проверку безопасности и протестировала модель в течение более 5000 часов.

Модель доступна в трех версиях: стандарт, mini и Pro. Для бесплатных пользователей есть ограничение количества запросов, после чего модель переключается на упрощенную версию GPT-5 mini.

На видео пример, как GPT-5 создал полноценный симулятор городской жизни с помощью только одного запроса.

