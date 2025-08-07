В Кривом Роге задержали дельцов, торговавших автомобилями, ввезенными как гуманитарная помощь

Правоохранители задокументировали продажу 4 гуманитарных автомобилей на общую сумму 20 000 долларов.

В Кривом Роге правоохранители сообщили о подозрении главе благотворительного фонда и его подчиненному за сбыт гуманитарной помощи с целью получения прибыли.

Как сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, подозреваемые под видом волонтерской деятельности для Вооруженных Сил Украины организовали ввоз легковых автомобилей на территорию Украины как гуманитарную помощь.

«Впоследствии, достоверно зная о назначении этих транспортных средств, они использовали их для продажи с целью личного обогащения», — отметили в ведомстве.

Для привлечения клиентов фигуранты создали аккаунт в соцсети TikTok, где рекламировали автомобили, а также демонстрировали их на парковочных площадках.

Задокументирована продажа 4 автомобилей, предназначенных для ВСУ, на общую сумму 20 000 долларов США.

Оба фигуранта уже задержаны. Досудебное расследование продолжается.

