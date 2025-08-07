Землю накроет мощная магнитная буря — сколько дней будет «штормить»

Магнитная буря начнется 8 августа.

Фото: exo.in.ua

Землю уже в ближайшее время накроет мощная магнитная буря. Об этом сообщил портал Meteoagent.

Мощность магнитной бури в пятницу, 8 августа, составит 6 по K-индексу.

Кроме того, магнитная буря ожидается и 9 августа — уровень активности составит 5, что считается магнитным возмущением высокой интенсивности.

Под воздействием этой бури возможны такие симптомы, как тошнота, мигрени, апатия, а также обострение хронических заболеваний.

В дни магнитных бурь медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.

Как уберечься от ударов:

проводите больше времени на свежем воздухе;

желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;

желательно иметь спокойный и стабильный сон;

принимайте контрастный душ, если нет проблем с сосудами;

пейте больше воды.

