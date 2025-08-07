Землю накроет мощная магнитная буря — сколько дней будет «штормить»

Землю уже в ближайшее время накроет мощная магнитная буря. Об этом сообщил портал Meteoagent.
Мощность магнитной бури в пятницу, 8 августа, составит 6 по K-индексу.
Кроме того, магнитная буря ожидается и 9 августа — уровень активности составит 5, что считается магнитным возмущением высокой интенсивности.
Под воздействием этой бури возможны такие симптомы, как тошнота, мигрени, апатия, а также обострение хронических заболеваний.
В дни магнитных бурь медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.
Как уберечься от ударов:
