Зеленский и глава МВФ обсудили новую программу финансовой помощи для Украины

Владимир Зеленский обсудил с Кристаллиной Георгиевой новую программу финансовой помощи.

Президент Владимир Зеленский провел разговор с директором-распорядительницей Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, в ходе которого обсуждалось продолжение финансовой поддержки Украины. Об этом сообщает Офис Президента.

Зеленский проинформировал о разговоре с Дональдом Трампом и европейскими лидерами, который состоялся накануне, в целом о дипломатической работе для скорейшего окончания войны и последующих совместных с партнерами шагах.

Зеленский подчеркнул, что Украина делает все возможное для достижения справедливого и продолжительного мира уже в этом году.

Президент поблагодарил МВФ за финансовую поддержку Украины и отметил, что рассчитывает на продолжение сотрудничества.

Кристалина Георгиева выразила соболезнования в связи с недавними российскими атаками на Украину, в частности, обстрелом Киева, и отметила устойчивость украинцев в борьбе с российской агрессией.

Она отдельно отметила, что, несмотря на войну, Украина выполняет свои обязательства перед МВФ и внедряет необходимые реформы.

Стороны обсудили новую программу финансовой помощи, которая укрепит украинцев и сейчас, и в послевоенное время. Президент отметил: Украина готова быстро делать все необходимые шаги. Он добавил, что правительство уже работает над этим.

Отдельно говорили о дополнительном финансировании украинских воинов и договорились искать решения.

Зеленский и Кристалина Георгиева также договорились провести личную встречу.

