В Киеве водитель BMW мчался по городу со скоростью 136 км в час – фото

23:34, 7 августа 2025
Водитель почти втрое превысил разрешенную в городе скорость.
В Киеве инспекторы полиции остановили автомобиль BMW, который передвигался по улицам столицы со скоростью 136 км/ч, превысив установленное ограничение более чем на 80 км/ч.

По данным полиции, в отношении водителя была вынесена постановка по ч. 4 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), которая предусматривает штраф в размере 1700 гривен за превышение скорости более чем на 50 км/ч. 

Правоохранители напомнили, что в пределах города максимально допустимая скорость движения — 50 км/ч. Также сообщается:

  • Превышение скорости более чем на 20 км/ч (ч. 1 ст. 122 КУоАП) — штраф 340 грн;
  • Превышение более чем на 50 км/ч (ч. 4 ст. 122 КУоАП) — штраф 1700 грн.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Даниил Гетманцев заявил, что нужно отменить спецпенсии и провести пенсионную реформу

Ранее Гетманцев заявлял о необходимости отменить «спецпенсии» для судей и призывал поддержать законопроект об отмене спецпенсий для прокуроров.

В ВАКС подали документы 205 человек — среди них часть судей ВАКС, которые не прошли конкурсные этапы в прошлый раз

Срок для выполнения требований партнеров, определенный Планом Ukraine Facility, истек, и в ВККС объявили о нововведении — теперь кандидаты могут претендовать одновременно и на вакансии в ВАКС, и в Апелляционной палате ВАКС.

На электронные почты граждан рассылают фейковые судебные повестки, содержащие «вирусы»

Файлы, в которых содержится якобы «судебная повестка», отправленные на электронную почту, могут содержать «вирусы» — лучше проверять наличие повесток в суд через «Дію».

Конкурс на должность главы Государственной судебной администрации возобновлен

Документы для участия в отборе можно предоставить с 8 августа по 8 сентября.

С 1 сентября все сотрудники ТЦК обязаны носить бодикамеры — Денис Шмыгаль

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что с 1 сентября все сотрудники ТЦК обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
