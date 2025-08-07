В Киеве водитель BMW мчался по городу со скоростью 136 км в час – фото

Водитель почти втрое превысил разрешенную в городе скорость.

В Киеве инспекторы полиции остановили автомобиль BMW, который передвигался по улицам столицы со скоростью 136 км/ч, превысив установленное ограничение более чем на 80 км/ч.

По данным полиции, в отношении водителя была вынесена постановка по ч. 4 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), которая предусматривает штраф в размере 1700 гривен за превышение скорости более чем на 50 км/ч.

Правоохранители напомнили, что в пределах города максимально допустимая скорость движения — 50 км/ч. Также сообщается:

Превышение скорости более чем на 20 км/ч (ч. 1 ст. 122 КУоАП) — штраф 340 грн;

Превышение более чем на 50 км/ч (ч. 4 ст. 122 КУоАП) — штраф 1700 грн.

