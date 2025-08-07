Государственная налоговая служба усилила контроль за выполнением решений судов — Счетная палата

Счетная палата отметила, что ГНС также совершенствует подходы к оценке рисковости налогоплательщиков.

Государственная налоговая служба Украины начала совершенствование подходов к оценке рисковости налогоплательщиков и усилила контроль за выполнением судебных решений. Об этом сообщила Счетная палата.

По результатам аудита эффективности «Обжалование решений ГНС: влияние на экономическую активность налогоплательщиков» было установлено, что результаты обжалования решений ГНС в административном и судебном порядке значительно различаются: если в течение 2021–2023 годов и I полугодия 2024 года в административном порядке было удовлетворено лишь 27% решений (на 34,5 млрд грн) в пользу налогоплательщиков, то в судебном — этот показатель составил 75% (127,5 млрд грн).

ГНС приостановила регистрацию около 8 миллионов налоговых накладных/расчетов корректировки (НН/РК) на сумму НДС 144 млрд гривен, из них 23,4% — по критерию рисковости плательщика НДС, основанному на налоговой информации, определяющей рисковость хозяйственной операции. По мнению аудиторов, данный критерий является слишком общим и предоставляет дискреционные полномочия региональным комиссиям, принимающим соответствующие решения. В результате часть решений о приостановке регистрации НН/РК была отменена судами из-за недостаточной обоснованности.

Чтобы устранить выявленные недостатки, Счетная палата предоставила ГНС ряд рекомендаций. В их выполнение ГНС, в частности:

внесла изменения в свой Регламент для улучшения взаимодействия между налоговыми органами центрального и регионального уровней;

обновила Справочник кодов налоговой информации, который служит основанием для оценки соответствия плательщика НДС критериям рисковости;

усовершенствовала механизм выполнения судебных решений, вынесенных в пользу налогоплательщиков по регистрации НН/РК.

Кроме того, ГНС утвердила миссию и Стратегический план на 2025–2030 годы, в котором предусмотрено улучшение сопровождения судебных дел и процедуры административного обжалования с четким распределением ответственности и сроков.

Также в паспорт бюджетной программы «Руководство и управление в сфере налоговой политики» на 2025 год были включены показатели качества, охватывающие оценку всех видов налоговых решений, принятых территориальными органами ГНС.

В целом ГНС выполнила 7 из 10 рекомендаций аудиторов, еще 3 — находятся в процессе реализации

