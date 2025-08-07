Кабмин предлагает новые механизмы контроля за нарушениями в сфере транспорта

Кабмин зарегистрировал проект закона по усовершенствованию механизма государственного надзора в транспортной сфере.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров инициирует изменения в системе государственного надзора за транспортной безопасностью. В Верховной Раде зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в статью 188-57 Кодекса Украины об административных правонарушениях» № 13613.

Целью законопроекта является установление эффективного механизма реализации полномочий должностных лиц Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасности) в части государственного надзора и контроля соблюдения автомобильными перевозчиками требований законодательства, касающегося автомобильного, городского электрического и железнодорожного транспорта.

В частности, предлагается определить основания для административной ответственности за невыполнение законных требований должностных лиц Укртрансбезопасности во время проверок (кроме рейдовых проверок на дороге) по соблюдению норм законодательства в транспортной сфере, а также за неустранение нарушений в установленные сроки. Кроме того, законопроект предусматривает ответственность за создание препятствий в исполнении возложенных на должностных лиц Укртрансбезопасности обязанностей.

Проект предусматривает внесение изменений в статью 188-57 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в частности, за невыполнение законных требований по проверке соблюдения законодательства об автомобильном, городском электрическом и железнодорожном транспорте.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.