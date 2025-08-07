Практика судов
  1. В Украине

ГБР расследует смерть военнослужащего Иосифа Шебештеня на Закарпатье

23:56, 7 августа 2025
В ГБР опровергли заявления об отказе расследовать смерть военнослужащего Иосифа Шебештеня.
ГБР расследует смерть военнослужащего Иосифа Шебештеня на Закарпатье
Государственное бюро расследований заявляет, что распространенная в отечественных и зарубежных СМИ информация о якобы отказе расследовать смерть военнослужащего — гражданина Украины, этнического венгра Иосифа Шебештеня — не соответствует действительности и является манипулятивной.

Как сообщили в ГБР, еще в начале июля 2025 года Закарпатской специализированной прокуратурой в сфере обороны Западного региона было зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий военным должностным лицом). Расследование данного уголовного производства поручено подразделению Территориального управления ГБР во Львове.

Что известно об обстоятельствах дела

Согласно материалам следствия, Иосиф Шебештень был призван на военную службу 14 июня в городе Мукачево. В тот же день он был признан годным к службе по результатам военно-врачебной комиссии, жалоб на здоровье не подавал.

Уже находясь в воинской части, 18 июня Шебештень самовольно покинул ее, а на следующий день обратился в Береговскую областную психиатрическую больницу с жалобами на головную боль и возможную травму головы. Его госпитализировали в районную больницу, но серьезных повреждений не выявили. 24 июня он с согласия был переведен в областное психиатрическое учреждение в том же городе. 6 июля Иосиф Шебештень скончался в больнице. Сообщение о смерти поступило в полицию 7 июля.

Признаков насильственной смерти не обнаружено

В ГБР указывают, что при первоначальном осмотре тела следователи не выявили признаков насильственной смерти. Эту информацию подтвердила и проведенная судебно-медицинская экспертиза. Правоохранители также допросили свидетелей, в том числе военнослужащих и медицинских работников.

Расследование продолжается.

ГБР военнослужащие ТЦК

