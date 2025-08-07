За экс-председателя Мукачевской РГА Гайдая внесли залог 10 млн грн

Сергей Гайдай вышел из-под стражи под залог.

Бывший глава Мукачевской РГА Сергей Гайдай вышел из-под стражи под залог. В четверг, 7 августа, за него уплатили залог в размере 10 млн грн, пишет ТСН.

Также по 2 млн грн залога внесено за двух других фигурантов дела о махинациях при закупке средств РЭБ - директора фирмы "Акоптерс" Евгению Сидельникову и командира части Нацгвардии Василия Мышанского.

Всех троих обязали не покидать определённые города, не контактировать с фигурантами дела, сдать паспорта и носить электронный браслет.

Напомним, Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения к владельцу предприятия – производителя БПЛА Владиславу Марченко, которого подозревают в хищениях при закупке дронов и средств радиоэлектронной борьбы для ВСУ.

Добавим, что Антикорсуд отправил под стражу народного депутата Алексея Кузнецова и экс-председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая, которых подозревают в коррупции при закупках средств РЭБ.

Ранее мы писали, что САП совместно с НАБУ объявили о подозрении 6 фигурантам громкого дела по коррупции на закупках дронов и средств РЭБ.

Среди подозреваемых: нардеп Алексей Кузнецов, экс-председатель Мукачевской РГА и бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, бывший начальник Рубежанской МВА Луганской области Андрей Юрченко, а также командир воинской части Нацгвардии и фактический бенефициарный владелец предприятия – производителя БПЛА.

НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему при закупке БПЛА и средств РЭБ. По данным следствия, в 2024-2025 годах организованная группа лиц системно завладевала бюджетными средствами, которые органы местного самоуправления направляли на нужды сил обороны.

