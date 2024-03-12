COVID-19 в Україні перетворюється на сезонне захворюванням.

Джерело фото: nmuofficial.com

Україна переходить до нового етапу боротьби з COVID-19, який вже стає сезонним захворюванням. Про це заявив головний державний санітарний лікар країни Ігор Кузін в ефірі телемарафону.

«Я впевнений, що COVID-19 позаду. Попри те, що в Україні цифри вакцинації не досягають рекомендованих ВООЗ, ми вже точно можемо сказати, що COVID-19 остаточно переходить в розряд сезонних захворювань», - підкреслив він.

За словами Кузіна, щороку українці будуть стикатися з COVID-19, який продовжить мутувати. Однак немає підстав вважати, що мутації зроблять вірус більш агресивним.

Загалом, від початку пандемії в Україні було зафіксовано понад 5,5 мільйонів випадків COVID-19. Від ускладнень, пов'язаних з цим вірусом, померли майже 112 тисяч осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.