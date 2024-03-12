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В ВАКС сообщили, с какой проблемой может столкнуться конкурс на должности судей ВАКС и АП ВАКС

14:25, 12 марта 2024
Во время конкурса может возникнуть проблема с количеством и качеством кандидатов на должности судей.
В ВАКС сообщили, с какой проблемой может столкнуться конкурс на должности судей ВАКС и АП ВАКС
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В Высшем антикоррупционном суде рассказали, с какой проблемой может столкнуться объявленный ВККС конкурс на 25 вакантных должностей судей ВАКС и Апелляционной палаты ВАКС.

Как рассказала председатель ВАКС, судья Вера Михайленко, в связи с тем, что ВККС одновременно сейчас завершает процедуру отбора на должности судей судов первой инстанции, а также проводит конкурс на должности судей апелляционных судов, может возникнуть ситуация, когда количество участников конкурса на должности судей ВАКС и АП ВАКС может оказаться недостаточной. 

«Отбор судей и конкурс в суды апелляционной инстанции отвлекли немалое количество специалистов. Следовательно, желающих стать судьями ВАКС и АП ВАКС пока немного», - сообщила 11 марта Вера Михайленко во время дискуссии «Борьба с коррупцией в Украине: прогресс по пути членства в ЕС».

Также глава ВАКС рассказала, что у Антикоррупционного суда пока есть проблемы с размещением будущих судей в помещениях ВАКС и АП ВАКС, а также отбором для них помощников судей и секретарей судебного заседания.

Отметим, что по состоянию на 11 марта документы для участия в конкурсе на должности судей ВАКС и АП ВАКС подали 27 кандидатов – 8 в ВАКС и 19 в АП ВАКС. Среди кандидатов в АП ВАКС – трое действующих судей Высшего антикоррупционного суда (Виталий Дубас, Виктор Маслов, Игорь Строгий). 

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в ВККС и ВАКС на днях сообщили, кого ждут для участия в конкурсе на вакантные должности. 

Высшая квалификационная комиссия судей проводит конкурс на 15 вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и 10 вакантных должностей судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда. Документы для участия в конкурсе могут подать кандидаты до 15 марта.

Автор: Вячеслав Хрипун

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