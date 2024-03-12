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Собака Мессі, який знявся в «Анатомії падіння», став зіркою «Оскара»: відео

19:01, 12 березня 2024
Публіка палко відреагувала на відео, де Мессі оплесками вітає Роберта Дауні-молодшого з отриманням «Оскара».
Собака Мессі, який знявся в «Анатомії падіння», став зіркою «Оскара»: відео
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96-ту церемонію вручення «Оскара» відвідав незвичайний гість – семирічний бордер-коллі на прізвисько Мессі, який знімався у кінострічці «Анатомія падіння». Чотирилапий у краватці-метелику сидів в залі разом зі своїми колегами по знімальному майданчику.

Публіка палко відреагувала на відео, де Мессі оплесками вітає Роберта Дауні-молодшого з отриманням «Оскара» за найкращу чоловічу роль другого плану.

Як стало відомо, момент із оплесками собаки не був частиною прямого ефіру, а його записали заздалегідь, але це не завадило стати Мессі зіркою вечора.

Джерело відео: Chris Gardner/twitter.com

 

Нагадаємо, у міжнародну скорочену телевізійну версію «Оскара» не увійшов епізод нагородження українського документального фільму «20 днів у Маріуполі». Компанія Disney Entertainment пояснила причину.

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