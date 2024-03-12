ВРП поклала виконання обов’язків Голови ДСА на Максима Пампуру

Максим Пампура виконуватиме посадові обов'язки з 15 березня.

Джерело фото: rsu.gov.ua

Вища рада правосуддя вирішила тимчасово покласти виконання обов’язків Голови Державної судової адміністрації України на Максима Пампуру.

Як пишуть в ВРП, Максим Пампура виконуватиме посадові обов'язки з 15 березня до призначення у встановленому порядку Голови ДСА України, але не довше ніж до 15 червня.

Раніше ми писали, що Вища рада правосуддя мала розглянути питання призначення заступника голови ДСА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Нагадаємо, що фіналістами відповідного конкурсу стали:

Леонід Сапельников – колишній технічний директор стрімінгового сервісу OLL TV

Мартин Герасим – в. о. директора підконтрольного ДСА державного підприємства «ЦЕНТР СУДОВИХ СЕРВІСІВ».

Як кандидати на посаду заступника голови ДСА з питань цифровізації проходили співбесіду, можна ознайомитися за посиланням.

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