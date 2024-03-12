Вища рада правосуддя перевела трьох суддів вищих спеціалізованих судів до апеляційних судів

ВРП ухвалила рішення про переведення суддів на посади до апеляційних судів.

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Вища рада правосуддя ухвалила рішення про переведення суддів Вищого господарського суду України та Вищого адміністративного суду України на посади до апеляційних судів. Рішення ВРП ухвалила 12 березня.

Мова йде про переведення:

судді Вищого господарського суду України Яценко Олени Василівни – на посаду судді Північного апеляційного господарського суду;

судді Вищого господарського суду України Шевчук Світлани Ростиславівни – на посаду судді Північного апеляційного господарського суду;

судді Вищого адміністративного суду України Мойсюка Миколи Івановича – на посаду судді Сьомого апеляційного адміністративного суду.

Також «Судово-юридична газета» повідомляла, що Вища рада правосуддя внесе Президенту Володимиру Зеленському подання про призначення трьох суддів.

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