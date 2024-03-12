Высший совет правосудия перевел трех судей высших специализированных судов в апелляционные суды

ВСП принял решение о переводе судей на должности в апелляционные суды.

Высший совет правосудия принял решение о переводе судей Высшего хозяйственного суда Украины и Высшего административного суда Украины на должности в апелляционные суды. Решение ВСП принял 12 марта.

Речь идет о переводе:

судьи Высшего хозяйственного суда Украины Яценко Елены Васильевны – должность судьи Северного апелляционного хозяйственного суда;

судьи Высшего хозяйственного суда Украины Шевчук Светланы Ростиславовны – должность судьи Северного апелляционного хозяйственного суда;

судьи Высшего административного суда Украины Мойсюка Николая Ивановича – на должность судьи Седьмого апелляционного административного суда.

Также «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Высший совет правосудия внесет Президенту Владимиру Зеленскому представление о назначении трех судей.

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