Рынок лоббистских услуг в Украине открыт: в НАПК прокомментировали подписанный Президентом закон о лоббировании

Закон открывает рынок лоббизма в Украине и должен сформировать культуру добродетельных влияний.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О лоббировании». Документ призван обеспечить прозрачность влияний на государственные процессы и открытость взаимодействия между властями, бизнесом и гражданским обществом.

В соответствии с Законом полномочия по обеспечению ведения Реестра прозрачности – информационно-коммуникационной системы, где будет собираться, учитываться и обрабатываться информация о субъектах лоббирования и их отчетности – возлагается на НАПК. Так же как и мониторинг соблюдения требований законодательства по вопросам лоббирования. Вместе с тем первоочередными шагами для реализации Закона является утверждение Кабинетом Министров Украины Положения о Реестре прозрачности и Правил нравственного поведения субъектов лоббирования.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования. Вводится в действие только через два месяца после начала функционирования Реестра прозрачности, но не позднее 1 января 2025 года.

«Закон открывает рынок лоббизма в Украине и должен сформировать культуру добродетельных влияний. Отмечу, что этот рынок и так существовал, однако находился в тени, что создавало основу для коррупционных рисков. Теперь бизнес может заключать контракты с лоббистами для продвижения своих интересов, также будет нормирована деятельность людей, которые будут прозрачно лоббировать коммерческие интересы физических и юридических лиц. Следующий шаг – создание Реестра прозрачности», - отметил Председатель НАПК Виктор Павлущик.

В НАПК отметили, что регулирование процессов лоббирования было одним из требований Европейской комиссии для вступления Украины в Европейский Союз, от его имплементации напрямую зависит наш путь в ЕС и НАТО.

Кроме того, законодательное урегулирование процессов лоббирования предусмотрено Антикоррупционной стратегией на 2021-2025 годы, Государственной антикоррупционной программой на 2023–2025 годы, п. 3 Плана мер по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием лицами, имеющими значительную экономическую и политическую , Законом Украины "О правотворческой деятельности", п. 1.5 Плана организации подготовки проектов актов и выполнения других задач, необходимых для обеспечения реализации Указа Президента Украины от 08.11.2023 №744/2023 «О некоторых мерах по подготовке к переговорному процессу по вступлению Украины в Европейского Союза» и Отчетом Европейской Комиссии по Украине за 2023 год от 8 ноября 2023 года, рекомендациями Группы государств против коррупции GRECO.

Напомним, Верховная Рада 23 февраля приняла в целом как закон законопроект Кабмина о добросовестном лоббировании №10337. Кабмин предлагал определить, что деятельность общественных активистов не является лоббизмом. Субъекты адвокации, в том числе общественные активисты, не попадут в Реестр прозрачности, куда будут вноситься данные о субъектах лоббирования.

Как ранее отметил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук, законопроект о лоббизме, который народные депутаты недавно приняли окончательно, был последним требованием к парламенту, чтобы начать формировать переговорную рамку о вступлении в ЕС.

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