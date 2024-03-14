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В Україні можуть створити Спеціальну економічну прокуратуру за аналогом САП

Спеціальну економічну прокуратуру пропонують створити для процесуального керівництва у справах БЕБ.

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В Україні можуть створити Спеціальну економічну прокуратуру за аналогом САП

10:49, 14 березня 2024
Спеціальну економічну прокуратуру пропонують створити для процесуального керівництва у справах БЕБ.
В Україні можуть створити Спеціальну економічну прокуратуру за аналогом САП
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У парламенті збираються реєструвати законопроект про створення Спеціальної економічної прокуратури, яка буде здійснювати процесуальне керівництво у справах, що розслідує Бюро економічної безпеки (БЕБ). Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Ярослав Железняк.

Фактично СЕП зможе стати аналогом САП (Спеціалізованої антикорупційної прокуратури).

Нагадаємо, що Бюро економічної безпеки пропонують перезавантажити і зробити його аналогом НАБУ, тільки для економічних злочинів.

«Суть ідеї в тому, що перезавантаження БЕБ певним чином підвищить ефективність інституту. Але весь цей час ми не побачили ролі прокуратури в захисті бізнесу. І якось порушення підслідності та неадекватні слідчі дії проти бізнесу вони не помічали.

В тому числі через недостатньою компетентністю та доброчесністю прокурорів, відповідальних за процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях БЕБ.
Тому, наступний логічний етап - необхідність навести лад у прокуратурі. А це можливо лише шляхом створені Спеціальної економічної прокуратури, яка буде здійснювати нагляд за всіма економічними злочинами», - зазначив Железняк.

Проект Закону матиме назву «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, Кримінального кодексу України та інших законів України щодо запровадження діяльності Спеціалізованої економічної прокуратури».

Автор: Наталя Мамченко 

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