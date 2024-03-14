У Києві до суду направили 17 обвинувальних актів щодо ухилянтів

Громадяни, отримавши бойову повістку, не прибули до призовного пункту або ухилились від постановки на військовий облік.

Джерело фото: vitatv.com.ua

З початку повномасштабного вторгнення поліцейські, за повідомленнями Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, розслідують 48 кримінальних проваджень, розпочатих за фактом ухилення від призову на військову службу під час мобілізації та постановки на військовий облік. Про це повідомили у місцевій поліції.

Там зазначили, що за цей час поліцейські повідомили про підозру 22-ом особам, з яких 19 за статтею 336 Кримінального кодексу України – ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, та ще трьом за ст. 337 Кримінального кодексу України – ухилення від постановки на військовий облік.

Наразі, повідомляють у поліції, завершено розслідування у 17-ти кримінальних провадженнях й обвинувальні акти скеровані для розгляду до суду. А відносно трьох громадян суд вже виніс вирок та призначив покарання. Зокрема, за ухилення від призову мешканців Дарницького та Солом’янського районів столиці засуджено до 3 та 4 років позбавлення волі.

Варто зазначити, що, відповідно до Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» особи, які були засуджені за вчинення вказаних злочинів однаково підлягають призову на військову службу.

Раніше заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе в інтерв’ю заявив, що ухилянти, які отримали умовний термін, і надалі підлягають мобілізації.

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