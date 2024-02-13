Ухилянти, які отримали умовний термін, і надалі підлягають мобілізації, – заступник голови Нацполіції

Максим Цуцкірідзе пояснив, що особи, які отримали умовний термін покарання і надалі підлягають мобілізації.

Джерело фото: censor.net

Громадяни, які отримали умовний термін покарання, надалі підлягають мобілізації. Умовний термін більше про те, що якщо людина вчинить повторно те саме, то тоді вже буде реальний строк.

Про це заявив заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе в інтерв'ю «Цензор.НЕТ».

«Якщо аналізувати ті вироки, які вже є, то в переважній більшості чоловіки, які ухиляються від мобілізації, отримують умовні терміни покарання. Суди враховують моральний стан, якісь етичні речі, наявність родичів, які знаходяться на утриманні цих людей, дітей, їхні аргументи щодо непридатності до служби, хоча медична комісія надає довідку, що він придатний», - пояснив він.

За словами Цуцкірідзе, ще треба розподіляти, коли настає сам момент ухилення.

«Що стосується статистики, то розслідується близько 9400 проваджень щодо ухилення від мобілізації. До суду скеровано 2600 проваджень. Дещо повільно такі справи розглядаються в судах, ми розуміємо, що на суддів велике навантаження, але вже є й вироки. В 2022 році винесено 250 вироків, в 2023 – близько 300», - пояснив заступник глави Нацполіції.

Водночас зазначив Цуцкірідзе, особи, які отримали умовний термін покарання і надалі підлягають мобілізації.

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