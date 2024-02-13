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  1. В Украине

Уклонисты, получившие условный срок, и в дальнейшем подлежат мобилизации, – заместитель главы Нацполиции

14:29, 13 февраля 2024
Максим Цуцкиридзе объяснил, что лица, получившие условный срок наказания и в дальнейшем подлежащие мобилизации.
Уклонисты, получившие условный срок, и в дальнейшем подлежат мобилизации, – заместитель главы Нацполиции
Источник фото: censor.net
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Граждане, получившие условный срок наказания, в дальнейшем подлежат мобилизации. Условный срок больше о том, что если человек совершит повторно то же самое, то тогда уже будет реальный срок.

Об этом заявил заместитель главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе в интервью «Цензор.НЕТ».

«Если анализировать те приговоры, которые уже есть, то в подавляющем большинстве мужчины, которые уклоняются от мобилизации, получают условные сроки наказания. Суды учитывают моральное состояние, какие-то этические вещи, наличие родственников, которые находятся на содержании этих людей, детей, их аргументы по поводу непригодности к службе, хотя медицинская комиссия предоставляет справку, что он годен», - пояснил он.

По словам Цуцкиридзе, еще нужно распределять, когда наступает сам момент уклонения.

«Что касается статистики, то расследуется около 9400 производств по уклонению от мобилизации. В суд направлено 2600 производств. Несколько медленно такие дела рассматриваются в судах, мы понимаем, что на судей большая нагрузка, но уже есть и приговоры. В 2022 году вынесено 250 приговоров, в 2023 – около 300», - объяснил замглавы Нацполиции.

В то же время отметил Цуцкиридзе, лица, получившие условный срок наказания и в дальнейшем подлежащие мобилизации.

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