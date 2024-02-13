В Украине не могут мобилизовать военнообязанных до 27 лет: разъяснение ТЦК

Мужчин до этого возраста нет в реестрах военного учета.

В Украине не могут мобилизовать военнообязанных до 27 лет из-за того, что мужчин до этого возраста нет в реестрах военного учета. Об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин во время брифинга.

Три категории военного учета:

учет призывников,

учет военнообязанных,

учет резервистов.

После 17 лет призывники становятся на военный учет и получают приписное удостоверение.

По словам Истомина, на военный учет принимают мужчин от 27 лет. Решение об этом принимает призывная комиссия.

«Военнообязанные от 27 лет должны явиться в ТЦК. Там создается медицинская комиссия, которая должна определить, пригоден ли мужчина к службе по состоянию здоровья. Да, если ВЛК принимает решение о пригодности к военной службе, то мужчину переводят на военный учет военнообязанных», - говорится в сообщении.

Следовательно, только в 27 лет мужчина может быть мобилизован, по крайней мере, согласно действующему законодательству.

«По контракту он может призываться раньше, с 21 года. Но именно по мобилизации только в 27 лет он вообще попадает в учет, откуда призывают за мобилизацией. К этому не могут призывать за мобилизацией физически, потому что его нет в этом учете», – подчеркнул Истомин.

Напомним, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя уже принятый в первом чтении законопроект об усилении мобилизации, отметил, что некоторые нормы точно не будут поддержаны Радой и будут изменены. Он отметил, что арестов счетов уклонистов "точно не будет", но будет другое принуждение.

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