В Україні не можуть мобілізувати військовозобов'язаних до 27 років: роз’яснення ТЦК

Чоловіків до цього віку немає у реєстрах військового обліку.

В Україні не можуть мобілізувати військовозобов'язаних до 27 років через те, що чоловіків до цього віку немає у реєстрах військового обліку. Про це розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін під час брифінгу.

Три категорії військового обліку:

облік призовників,

облік військовозобов'язаних,

облік резервістів.

Після 17 років призовники стають на військовий облік та отримують приписне посвідчення.

За словами Істоміна, на військовий облік беруть чоловіків від 27 років. Рішення про це ухваляє призовна комісія.

«Військовозобов'язані від 27 років повинні з'явитися до ТЦК. Там створюється медична комісія, яка має визначити, чи придатний чоловік до служби за станом здоров'я. Так, якщо ВЛК ухвалює рішення про придатність до військової служби, то чоловіка переводять на військовий облік військовозобов'язаних», - йдеться у повідомленні.

Відтак лише у 27 років чоловік може бути мобілізований, принаймні згідно з чинним законодавством.

«За контрактом він може призиватися раніше, з 21 року. Але саме за мобілізацією лише у 27 років він взагалі потрапляє в облік, звідки призивають за мобілізацією. До цього не можуть закликати за мобілізацією фізично, тому що його немає у цьому обліку», – наголосив Істомін.

Нагадаємо, що глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, коментуючи законопроект щодо посилення мобілізації, який ухвалено в першому читанні, зазначив, що деякі норми точно не будуть підтримані Радою і будуть змінені. Він зазначив, що арештів рахунків ухилянтів "точно не буде", але буде інший примус.

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