Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Не минуло й півроку: Вища рада правосуддя вирішила зайнятися розробкою Єдиних показників оцінки доброчесності судді та кандидата в судді

Вже у березні має розпочатися перевірка документів кандидатів до апеляційних судів та прийом документів від претендентів до ВАКС, але Вища рада правосуддя не поспішає з розробкою Єдиних показників оцінки доброчесності судді та кандидата в судді.

Кандидат на голову НАЗК, представник Уповноваженого в місцях несвободи Віталій Нікулін пояснив, чому не вказав у декларації жодного житла у Києві

12 лютого Віталій Нікулін проходив співбесіду на доброчесність з Конкурсною комісією.

Конкурсна комісія з відбору голови НАЗК поцікавилася у Ірини Мостової питанням уникнення конкурсів під час призначень у НАЗК

Під час співбесіди виникало і питання, чи існував конфлікт інтересів у справах, де вона представляла клієнтів як адвокат у справах проти НАЗК.

Чотири квартири у столиці та люкс-автомобілі у тещі похилого віку, - які питання у Комісії з відбору голови НАЗК виникли до екс-очільника Одеської митниці Михайла Мірошніченка

Конкурсну комісію з відбору нового голови НАЗК зацікавило, навіщо теща Михайла Мірошніченка, якій більше 70 років, купувала автомобілі «БМВ» та «Лексус».

Комісія з відбору голови НАЗК поцікавилася у кандидата Павла Кулика, чому він декларував батьків та сестер як членів сім’ї, але не зазначав їхній дохід

Павло Кулик пояснив це тим, що бажав спростити собі декларування.

  1. В Україні

В Україні не можуть мобілізувати військовозобов'язаних до 27 років: роз’яснення ТЦК

14:10, 13 лютого 2024
Чоловіків до цього віку немає у реєстрах військового обліку.
В Україні не можуть мобілізувати військовозобов'язаних до 27 років: роз’яснення ТЦК
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні не можуть мобілізувати військовозобов'язаних до 27 років через те, що чоловіків до цього віку немає у реєстрах військового обліку. Про це розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін під час брифінгу.

Три категорії військового обліку:

  • облік призовників,
  • облік військовозобов'язаних,
  • облік резервістів.

Після 17 років призовники стають на військовий облік та отримують приписне посвідчення.

За словами Істоміна, на військовий облік беруть чоловіків від 27 років. Рішення про це ухваляє призовна комісія.

«Військовозобов'язані від 27 років повинні з'явитися до ТЦК. Там створюється медична комісія, яка має визначити, чи придатний чоловік до служби за станом здоров'я. Так, якщо ВЛК ухвалює рішення про придатність до військової служби, то чоловіка переводять на військовий облік військовозобов'язаних», - йдеться у повідомленні.

Відтак лише у 27 років чоловік  може бути мобілізований, принаймні згідно з чинним законодавством.

«За контрактом він може призиватися раніше, з 21 року. Але саме за мобілізацією лише у 27 років він взагалі потрапляє в облік, звідки призивають за мобілізацією. До цього не можуть закликати за мобілізацією фізично, тому що його немає у цьому обліку», – наголосив Істомін.

Нагадаємо, що глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, коментуючи законопроект щодо посилення мобілізації, який ухвалено в першому читанні, зазначив, що деякі норми точно не будуть підтримані Радою і будуть змінені. Він зазначив, що арештів рахунків ухилянтів "точно не буде", але буде інший примус. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Белах
    Андрій Белах
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Ігор Борщов
    Ігор Борщов
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Оксана Епель
    Оксана Епель
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду