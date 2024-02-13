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  1. В Україні

На Київщині молодик орендував квартиру біля аеродрому, щоб шпигувати за літаками ЗСУ

18:46, 13 лютого 2024
За даними СБУ, ворожий агент розвідував також геолокації комплексів ППО та з’ясовував точність влучань по енергооб’єктах.
На Київщині молодик орендував квартиру біля аеродрому, щоб шпигувати за літаками ЗСУ
Фото: СБУ
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У Київській області затримали чергового агента фсб, який збирав розвіддані про Сили оборони та критичну інфраструктуру. Про це повідомляє СБУ. 

Зловмисник намагався виявити місця базування авіації ЗСУ, тому  оселився на декілька днів в орендованій квартирі поблизу місцевого аеродрому.

Також агент розвідував геолокації комплексів протиповітряної оборони ЗСУ та з’ясовував точність ворожих «прильотів» по енергооб’єктах.

Його затримали «на гарячому», коли він проводив дорозвідку поблизу енергогенеруючого підприємства у Києві.

Ворожим поплічником виявився 18-річний мешканець Києва. Кілька місяців тому його дистанційно завербував кадровий співробітник фсб, особу якого вже ідентифіковано Службою безпеки.

У поле зору агресора киянин потрапив через свою активність у прокремлівських Телеграм-каналах, де схвалював збройну агресію проти України.

Надалі агент спілкувався зі своїм російським куратором через анонімний чат у популярному месенджері.

За виконання ворожих завдань він отримував від фсб гроші, які надходили на його банківську картку.

Агенту повідомили про підозру у державній зраді, наразі він під вартою. 

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