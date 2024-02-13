В Киевской области молодой человек арендовал квартиру возле аэродрома, чтобы шпионить за самолетами ВСУ

По данным СБУ, вражеский агент разведывал также геолокации комплексов ПВО и выяснял точность попаданий по энергообъектам.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевской области задержали очередного агента фсб, который собирал разведданные о Силах обороны и критической инфраструктуре. Об этом сообщает СБУ.

Злоумышленник пытался обнаружить места базирования авиации ВСУ, поэтому поселился на несколько дней в съемной квартире вблизи местного аэродрома.

Также агент разведывал геолокацию комплексов противовоздушной обороны ВСУ и выяснял точность вражеских «прилетов» по энергообъектам.

Его задержали «на горячем», когда он проводил разведку вблизи энергогенерирующего предприятия в Киеве.

Вражеским приспешником оказался 18-летний житель Киева. Несколько месяцев назад его дистанционно завербовал кадровый сотрудник фсб, личность которого уже идентифицирована Службой безопасности.

В поле зрения агрессора киевлянин попал из-за своей активности в прокремлевских Телеграм-каналах, где одобрял вооруженную агрессию против Украины.

В дальнейшем агент общался со своим российским куратором через анонимный чат в популярном мессенджере.

За выполнение враждебных задач он получал от фсб деньги.

Агенту сообщили о подозрении в государственной измене, сейчас он под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.