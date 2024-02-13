На конкурс по довыборам членов Совета общественного контроля НАБУ больше не принимают документы

Завершен прием документов участников открытого конкурса.

Источник фото: nabu.gov.ua

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В Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили о завершении приема документов на конкурс по довыборам двух членов Совет общественного контроля НАБУ.

«Мы завершили прием документов участников открытого конкурса по довыборам двух членов СОК НАБУ», - сказано в сообщении.

Как отмечается, двух представителей СОК изберут по итогам открытого интернет-голосования 19 февраля. Голосование продлится с 09:00 в течение 12 часов.

Результаты голосования и состав новоизбранного Совета общественного контроля НАБУ будут опубликованы 22 февраля.

Полный список кандидатов в состав СОК размещена на официальном сайте НАБУ.

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