«Путин не может проиграть в войне»: Илон Маск оскандалился заявлением и выступил против принятия помощи Украине

Маск выступил против принятия законопроекта о помощи Украине.

Американский миллиардер Илон Маск заявил сенаторам-республиканцам США, что якобы «нет никакого шанса», что путин может проиграть войну в Украине. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на слова Маска во время форума X Spaces, в котором также принимали участие противники принятия законопроекта о помощи Украине.

«Эти расходы не помогают Украине. Продолжение войны не помогает Украине», – заявил Маск.

Кроме того, он решил оправдать российского диктатора, заявив, что на путина «давят», чтобы довести войну до конца. «Если он отступит, его убьют», - сказал Маск.

Маск также отверг обвинения в том, что он является апологетом путина, назвав его «абсурдным». Он сказал, что его компании «наверное, сделали больше для подрыва рф, чем кто-либо другой», напомнив, что SpaceX предоставляет Украине интернет-сервис Starlink, который был критически важным для связи страны после вторжения рф, а также то, что SpaceX забрала бизнес в рф в области космических запусков.

Маск также заявил, что его интерес состоит в том, чтобы остановить гибель людей с обеих сторон войны, добавив, что он сомневается в мудрости стремления к устранению диктатора.

«Тем, кто хочет смены режима в рф, следует подумать о том, кто тот человек, который может устранить Путина, и будет ли этот человек миротворцем? Наверное, нет», отметил Маск, добавив, что такой человек, скорее всего, будет «еще жестче, чем путин».

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