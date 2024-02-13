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Кандидат на главу НАПК, представитель Уполномоченного в местах несвободы Виталий Никулин объяснил, почему не указал в декларации ни одного жилья в Киеве

12 февраля Виталий Никулин проходил собеседование на добродетель с Конкурсной комиссией.

Конкурсная комиссия по отбору главы НАПК поинтересовалась у Ирины Мостовой вопросом обхода конкурсов во время назначений в НАПК

Во время собеседования возникал и вопрос, существовал ли конфликт интересов по делам, где она представляла клиентов как адвокат по делам против НАПК.

Четыре квартиры в столице и люкс-автомобили у пожилой тещи, - какие вопросы у Комиссии по отбору главы НАПК возникли к экс-руководителю Одесской таможни Михаилу Мирошниченко

Конкурсную комиссию по отбору нового главы НАПК заинтересовало, зачем теща Михаила Мирошниченко, которой больше 70 лет, покупала автомобили «БМВ» и «Лексус».

Комиссия по отбору главы НАПК поинтересовалась у кандидата Павла Кулика, почему он декларировал родителей и сестер как членов семьи, но не указывал их доход

Павел Кулик объяснил это тем, что хотел упростить себе декларирование.

Олег Корниенко во время конкурса на главу НАПК объяснил, почему подал в суд из-за отказа предоставления его детям земельных участков

Кандидат на председателя НАПК Олег Корниенко во время собеседования указал, что все видят статьи на сайте НАПК о том, что составлены протоколы, но если посмотреть результат – как они рассматриваются судами – то результат НАПК очень низкий.

  1. В мире

«Путин не может проиграть в войне»: Илон Маск оскандалился заявлением и выступил против принятия помощи Украине

11:02, 13 февраля 2024
Маск выступил против принятия законопроекта о помощи Украине.
«Путин не может проиграть в войне»: Илон Маск оскандалился заявлением и выступил против принятия помощи Украине
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Американский миллиардер Илон Маск заявил сенаторам-республиканцам США, что якобы «нет никакого шанса», что путин может проиграть войну в Украине. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на слова Маска во время форума X Spaces, в котором также принимали участие противники принятия законопроекта о помощи Украине.

«Эти расходы не помогают Украине. Продолжение войны не помогает Украине», – заявил Маск.

Кроме того, он решил оправдать российского диктатора, заявив, что на путина «давят», чтобы довести войну до конца. «Если он отступит, его убьют», - сказал Маск.

Маск также отверг обвинения в том, что он является апологетом путина, назвав его «абсурдным». Он сказал, что его компании «наверное, сделали больше для подрыва рф, чем кто-либо другой», напомнив, что SpaceX предоставляет Украине интернет-сервис Starlink, который был критически важным для связи страны после вторжения рф, а также то, что SpaceX забрала бизнес в рф в области космических запусков.

Маск также заявил, что его интерес состоит в том, чтобы остановить гибель людей с обеих сторон войны, добавив, что он сомневается в мудрости стремления к устранению диктатора.

«Тем, кто хочет смены режима в рф, следует подумать о том, кто тот человек, который может устранить Путина, и будет ли этот человек миротворцем? Наверное, нет», отметил Маск, добавив, что такой человек, скорее всего, будет «еще жестче, чем путин».

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