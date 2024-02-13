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  1. У світі

«путін не може програти у війні»: Ілон Маск оскандалився заявою та виступив проти ухвалення допомоги Україні

11:02, 13 лютого 2024
Маск виступив проти ухвалення законопроєкту щодо допомоги Україні.
«путін не може програти у війні»: Ілон Маск оскандалився заявою та виступив проти ухвалення допомоги Україні
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Американський мільярдер Ілон Маск заявив сенаторам-республіканцям США, що нібито «немає жодного шансу», що путін може програти війну в Україні. Про це пише Bloomberg, посилаючись на слова Маска під час форуму X Spaces, у якому також брали участь противники ухвалення законопроєкту щодо допомоги Україні. 

«Ці витрати не допомагають Україні. Продовження війни не допомагає Україні», - заявив Маск.

Крім того, він вирішив виправдати російського диктатора, заявивши, що на путіна «тиснуть», щоб довести війну до кінця. «Якщо він відступить, його вб'ють», - сказав Маск.

Маск також відкинув звинувачення у тому що він є апологетом путіна, назвавши його «абсурдним». Він сказав, що його компанії «напевно, зробили більше для підриву рф, ніж будь-хто інший», нагадавши, що SpaceX надає Україні інтернет-сервіс Starlink, який був критично важливим для зв'язку країни після вторгнення рф, а також те, що SpaceX забрала бізнес у рф в галузі космічних запусків.

Маск також заявив, що його інтерес полягає в тому, щоб зупинити загибель людей по обидва боки війни, додавши, що він сумнівається в мудрості прагнення до усунення диктатора.

«Тим, хто хоче зміни режиму в росії, слід подумати про те, хто та людина, яка може усунути Путіна, і чи буде ця людина миротворцем? Напевно, ні», зазначив Маск, додавши, що така людина, швидше за все, буде «ще більш жорсткою, ніж путін».

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