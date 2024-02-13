Четыре квартиры в столице и люкс-автомобили у пожилой тещи, - какие вопросы у Комиссии по отбору главы НАПК возникли к экс-руководителю Одесской таможни Михаилу Мирошниченко

Конкурсную комиссию по отбору нового главы НАПК заинтересовало, зачем теща Михаила Мирошниченко, которой больше 70 лет, покупала автомобили «БМВ» и «Лексус».

Конкурсная комиссия по отбору нового главы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) продолжает собеседования на добропорядочность с кандидатами. 12 февраля такое собеседование проходил экс-начальник Управления внутреннего аудита Гостаможслужбы и бывший и. о. руководителя Одесской таможни Михаил Мирошниченко.

Докладчиком по его вопросу был член Комиссии Лаура Стефан.

«Где проживает Ваша теща?» – начала она.

На это Михаил Мирошниченко ответил, что прямо сейчас в Виннице.

Как отметила докладчица, теще около 76 лет. Далее она озвучила, что по данным Государственной налоговой службы за период с 1998 по 2023 год теща кандидата получила около 4 тысяч евро дохода в целом. Согласно Реестру судебных решений она была привлечена к ответственности за 160 КоАП (торговля с рук в городах на улицах).

«В соответствии с данными Реестра недвижимости Ваша теща за последние годы приобрела следующее имущество:

• Квартира 65,8 кв м в Киеве (приобретена в 2018 году)

• Машиноместо 23,3 кв м в Киеве (2016), подаренная Вашей жене в 2017 году

• Квартира 143,1 кв м в Киеве (2020)

• Квартира 149,9 кв м в Киеве (2016), подаренная Вашей жене в 2017 году

• Квартира 68,7 кв м в Киеве (2017)

Автомобили

• БМВ Х5 2022 г. в., приобретенный в 2023 году, право на пользование имеет Ваша жена

• Лексус, приобретенный в 2020 году (владели до 2023 года)

• Toyota Ленд Крузер, приобретенная в 2016 году (и Вы декларировали, что пользовались этим авто)

• Форд Ф-150, приобретенный в 2015 году, закончено право собственности в 2016 году», - перечислила Стефан.

«Нам сложно понять, как Ваша теща смогла, получив доход в 4000 евро, приобрести все эти вещи. Как у нее появилась такая возможность? – спросила она.

На это Михаил Мирошниченко ответил, что «в шоке от новости при привлечении к ответственности тещи».

Относительно финансовых возможностей тещи кандидат заметил, что она занималась предпринимательской деятельностью, в свое время жила за границей в Чехии. Торговала вещами. В 90-х годах у нее была достаточно «активная жизнь». А к концу 2000-х годов у нее было 7 агропредприятий, среди которых сахарный завод. По его словам, он тесно не общается с тещей.

«Все имущество, которое Вы перечислили, это имущество семьи моей жены. Этим имуществом пользуется старшая дочь жены, ее гражданский муж, тети», - отметил он.

Он отметил, что транспортными средствами пользовался без ведома тещи, беря их у жены. И соответственно это использование декларировал. Но не считал дни, подпадало ли это под критерии декларирования.

Лаура Стефан уточнила, действительно ли теща имела большие доходы, чем задекларировано в ГНС.

На это кандидат ответил, что она «имела этот доход еще до 1998 года».

На это Стефан попросила уточнить, есть ли у тещи права на вождение?

Мирошниченко ответил, что у нее есть права, но она пользуется услугами водителя.

Лаура Стефан отметила, что теща кандидата основала компанию, учредительный капитал которой около 40 тысяч долларов. И народный депутат Артем Нагаевский имеет право подписи, но не акционер. «Вы привлечены к управлению этой компанией?» – спросила докладчица.

На это Мирошниченко ответил, что он не знал об этой компании. По его словам, имущество приобретено задолго до знакомства с семьей супруги. В целом он не ознакомлен со всеми активами тещи и утверждает, что никак не вовлечен в деятельность компании.

«Моя теща одно время усыновила старшую сестру моей жены», объяснил он.

Дело в том, что в этой компании также фигурирует удочеренная тещей Неля Демьяник, которую впоследствии, как объясняет Мирошниченко, нашла ее биологическая мать Людмила Нагаевская, которая оказалась очень состоятельным человеком. Артем Нагаевский является сыном Людмилы Нагаевской.

Также Лаура Стефан попросила объяснить статус кандидата в уголовном производстве, по которому у него были проведены обыски.

На это Михаил Мирошниченко ответил, что в 2020 году никаких обысков у него не было. Но были в конце 2022 года. После этого он ходил на несколько допросов. А проблема касалась «более высшего уровня». В производстве он проходил как свидетель.

Он рассказал, что его направили в Одесскую таможню в середине 2022 года для обеспечения работы «зернового коридора». «Мое мнение, что определенными кругами был порожден термин «черное зерно». Для того чтобы раздуть и осквернить работавший институт», - отметил кандидат.

«Есть ли на таможне коррупция?» – поинтересовалась Комиссия.

«Конечно есть», - ответил кандидат.

«Сталкивались ли Вы с ней лично?»

«Да, я сталкивался, и все делал для ее искоренения», - отметил Мирошниченко.

Также он отметил, что закончил свою трудовую деятельность в связи с истечением его контракта.

Также возникли вопросы, касающиеся неуказания кандидатом в некоторых декларациях банковских счетов жены, ссылаясь на то, что «член семьи не предоставил информацию».

В связи с этим Лаура Стефан поинтересовалась – какой пример подает глава НАПК, если так поступает.

На это Мирошниченко ответил, что подавал эти декларации как инспектор среднего звена. А следующие декларации, надеется, будет подавать как глава НАПК, который должен все это указывать. Относительно жены он заметил, что она руководствуется чисто принципами безопасности.

Детальнее о кандидате «Судебно-юридическая газета» писала раньше.

Автор: Наталья Мамченко

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