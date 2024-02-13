Чотири квартири у столиці та люкс-автомобілі у тещі похилого віку, - які питання у Комісії з відбору голови НАЗК виникли до екс-очільника Одеської митниці Михайла Мірошніченка

Конкурсну комісію з відбору нового голови НАЗК зацікавило, навіщо теща Михайла Мірошніченка, якій більше 70 років, купувала автомобілі «БМВ» та «Лексус».

Конкурсна комісія з відбору нового голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) продовжує співбесіди на доброчесність із кандидатами. 12 лютого таку співбесіду проходив екс-начальник Управління внутрішнього аудиту Держмитслужби та колишній в. о. керівника Одеської митниці Михайло Мірошніченко.

Доповідачем з його питання була член Комісії Лаура Стефан.

«Де проживає Ваша теща?» - почала вона.

На це Михайло Мірошніченко відповів, що безпосередньо зараз у Вінниці.

Як зазначила доповідачка, тещі приблизно 76 років. Далі вона озвучила, що за даними Державної податкової служби за період з 1998 по 2023 рік теща кандидата отримала приблизно 4 тисячі євро доходу в цілому. Відповідно до Реєстру судових рішень її було притягнуто до відповідальності за 160 КпАП (торгівля з рук у містах на вулицях).

«Відповідно до даних Реєстру нерухомості Ваша теща за останні роки придбала наступне майно:

Квартира 65,8 кв м у Києві (придбана у 2018 році)

Машиномісце 23,3 кв м у Києві (2016), подарована Вашій дружині у 2017 році

Квартира 143,1 кв м у Києві (2020)

Квартира 149,9 кв м у Києві (2016), подарована Вашій дружині в 2017 році

Квартира 68,7 кв м у Києві (2017)

Автомобілі

БМВ Х5 2022 р. в., придбаний у 2023 році, право на користування має Ваша дружина

Лексус, набутий у 2020 році (володіли до 2023 року)

Тойота Ленд Крузер, набута у 2016 році (і Ви декларували, що користувалися цим авто)

Форд Ф-150, набутий в 2015 році, закінчене право власності 2016 року», - перелічила Стефан.

«Нам складно зрозуміти, як Ваша теща змогла, отримавши дохід в 4000 євро, придбати всі ці речі. Як у неї з’явилася така можливість?» - запитала вона.

На це Михайло Мірошніченко відповів, що «у шоці від новини при притягнення до відповідальності тещі».

Стосовно фінансових можливостей тещі кандидат зауважив, що вона займалася підприємницькою діяльністю, в свій час жила за кордоном у Чехії. Торгувала речами. В 90-х роках у неї було досить «активне життя». А на кінець 2000-х років у неї було 7 агропідприємств, серед яких цукровий завод. За його словами, він тісно не спілкується із тещею.

«Все майно, яке Ви перерахували, це майно родини моєї дружини. Цим майном користується старша донька дружини, її цивільний чоловік, тітки», зауважив він.

Він зазначив, що транспортними засобами користувався без відома тещі, беручи їх у дружини. І відповідно це користування декларував. Але не рахував дні, чи підпадало це під критерії декларування.

Лаура Стефан уточнила, чи дійсно теща мала більші доходи, ніж задекларовано у ДПС.

На це кандидат відповів, що вона «мала цей дохід ще до 1998 року».

На це Стефан попросила уточнити, чи є у тещі права на керування авто?

Мірошніченко відповів, що у неї є права, але вона користується послугами водія.

Лаура Стефан зазначила, що теща кандидата заснувала компанію, установчий капітал якої близько 40 тисяч доларів. І народний депутат Артем Нагаєвський має право підпису, але не є акціонером. «Чи Ви залучені до управління цією компанією?» - запитала доповідачка.

На це Мірошніченко відповів, що він не знав про цю компанію. За його словами, майно набуте задовго до знайомства з родиною дружини. В цілому, він не ознайомлений з усіма активами тещі і стверджує, що ніяк не залучений до діяльності компанії.

«Моя теща у свій час усиновила старшу сестру моєї дружини», пояснив він.

Справа у тому, що у цій компанії є також удочерена тещою Неля Дем’яник, яку згодом, як пояснює Мірошніченко, знайшла її біологічна матір Людмила Нагаєвська, яка виявилася дуже заможною людиною. Артем Нагаєвський є сином Людмили Нагаєвської.

Також Лаура Стефан попросила пояснити статус кандидата у кримінальному провадженні, за яким у нього були проведені обшуки.

На це Михайло Мірошніченко відповів, що в 2020 році ніяких обшуків у нього не була. Але були наприкінці 2022 року. Після цього він ходив на декілька допитів. А проблема стосувалася «більш вищого рівня». У провадженні він проходив як свідок.

Він розповів, що його направили до Одеської митниці у середині 2022 року для забезпечення роботи «зернового коридору». «Моя думка, що певними колами було породжено термін «чорне зерно». Для того, аби роздмухати і осквернити інститут, який працював», - зазначив кандидат.

«Чи є на митниці корупція?» - поцікавилася Комісія.

«Звісно є», - відповів кандидат.

«Чи стикалися Ви з нею особисто?»

«Так, я стикався, і все робив для її викорінення», - зазначив Мірошніченко.

Також він зауважив, що закінчив свою трудову діяльність у зв’язку із закінченням його контракту.

Також виникли питання стосовно невказання кандидатом у деяких деклараціях банківських рахунків дружини, посилаючись на те, що «член сім’ї не надав інформацію». В зв’язку із цим Лаура Стефан поцікавилася – який приклад подає голова НАЗК, якщо так вчиняє.

На це Мірошніченко відповів, що подавав ці декларації як інспектор середньої ланки. А наступні декларації, сподівається, буде подавати як голова НАЗК, який має все це вказувати. Стосовно дружини він зауважив, що вона керується суто безпековими принципами.

Детальніше про кандидата «Судово-юридична газета» писала раніше.

Автор: Наталя Мамченко

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