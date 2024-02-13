В Дніпрі евакуюють лікарню і закривають школи – міський голова Філатов

В місті евакуюють одну з лікарень та злиють систему опалення.

Джерело фото: facebook.com/filatovborys

У Дніпрі після нічної атаки дронів евакуюють одну із лікарень разом із хворими. Також мер міста повідомив про рішення на деякий час закрити школи.

Про це написав міський голова Дніпра Борис Філатов.

«Дуже коротко.

Через нічний обстріл ми евакуюємо одну з лікарень, зливаємо систему опалення та вивозимо чималу кількість паліативних хворих.

Також зачиняємо школи», – написав він.

Як раніше повідомив Борис Філатов, рф атакувала Дніпро «шахедами».

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