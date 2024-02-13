Соцмережа Маска X буде розміщувати рекламу лише біля «обраних» акаунтів: що відомо

Це гарантуватиме рекламодавцям, що їхні оголошення не опиняться біля суперечливого чи образливого контенту.

Соціальна мережа Ілона Маска X заявила, що рекламодавці незабаром зможуть розміщувати оголошення поруч із певними акаунтами. Про це йдеться у блозі X.

Зазначається, що це гарантуватиме, що реклама не опиниться біля суперечливого чи образливого контенту.

Так, з лютого рекламодавці на X можуть розміщувати рекламу на основі підібраного списку акаунтів із преміум-передплатою за допомогою Creator Targeting.

Також рекламодавці зможуть самостійно використовувати X Ads Manager для запуску відеореклами на початку ролика на контенті обраного акаунту.

Разом з цим соцмережа X планує надати брендам можливість розміщувати рекламу лише в профілі окремого акаунту, повністю виключаючи можливість того, що їхні оголошення опиняться поруч із небажаними публікаціями.

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