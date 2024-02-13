Соцсеть Маска X будет размещать рекламу только у «избранных» аккаунтов: что известно

Это гарантирует рекламодателям, что их объявления не окажутся у противоречивого или оскорбительного контента.

Социальная сеть Илона Маска X заявила, что рекламодатели вскоре смогут размещать объявления рядом с определенными аккаунтами. Об этом говорится в блоге X.

Отмечается, что это гарантирует, что реклама не окажется у противоречивого или оскорбительного контента.

Так, с февраля рекламодатели на X могут размещать рекламу на основе подобранного списка аккаунтов с премиум-подпиской с помощью Creator Targeting.

Также рекламодатели смогут самостоятельно использовать X Ads Manager для запуска видеорекламы в начале ролика на контенте выбранного аккаунта.

При этом соцсеть X планирует предоставить брендам возможность размещать рекламу только в профиле отдельного аккаунта, полностью исключая возможность того, что их объявления окажутся рядом с нежелательными публикациями.

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