В США судья на заседании переписывалась с приставом и насмехалась над прокурорами: чем закончилась история

Судья из штата Оклахома была вынуждена уйти в отставку.

В США судья штата Оклахома Трейси Содерстром во время заседания по делу об убийстве ребенка посылала текстовые сообщения о приставе, где высмеивала прокуроров и свидетелей, пишет CNN.

Как сообщается, в одном из сообщений судья высмеивала прокурора, говоря, что тот «вспотел из-за пальто» и что у него «странные с виду» руки.

Она также написала судебному приставу, что полицейский, который давал показания, был «красивым», добавив: «Я могу смотреть на него весь день».

Судья согласилась уйти в отставку в рамках соглашения со штатом после того, как тот обвинил ее в неподобающем поведении на скамье подсудимых и подал прошение об отстранении от должности.

Она занимала этот пост в 23-м судебном округе Оклахомы с января 2023 года, и срок ее полномочий истек в январе 2027 года.

Согласно мировому соглашению, Трейси Содерстром уже не будет претендовать на должность судьи в Оклахоме, но остается возможность получить другой государственный пост.

«Я обещала выполнять Конституцию честно, беспристрастно и эффективно. Но поскольку я человек, я тоже споткнулась», – прокомментировала судья свою отставку.

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