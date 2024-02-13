В 2024 году 18 судей подали заявления об отставке, всего с начала года уволено 22 судей

По особым обстоятельствам Высшим советом правосудия уволены 4 судьи.

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В течение января 2024 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении 22 судей.

Как сообщили в ВСП, по общим обстоятельствам уволены 18 судей, а именно, в связи с подачей заявлений об отставке, из которых:

- 10 судей местных судов;

- 3 судьи апелляционных судов;

- 1 судья Верховного суда Украины;

- 2 судьи Высшего административного суда Украины;

- 2 судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

По особым обстоятельствам Высшим советом правосудия уволены 4 судьи, а именно, за совершение существенного дисциплинарного проступка.

Как мы писали ранее, Количество местных общих судов в Украине может сократиться до 151.

Также в ВСП отметили на вопиющем кадровом дефиците, который обуславливает чрезмерную нагрузку судей и затрудняет доступ к правосудию.

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