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Четыре квартиры в столице и люкс-автомобили у пожилой тещи, - какие вопросы у Комиссии по отбору главы НАПК возникли к экс-руководителю Одесской таможни Михаилу Мирошниченко

Конкурсную комиссию по отбору нового главы НАПК заинтересовало, зачем теща Михаила Мирошниченко, которой больше 70 лет, покупала автомобили «БМВ» и «Лексус».

Комиссия по отбору главы НАПК поинтересовалась у кандидата Павла Кулика, почему он декларировал родителей и сестер как членов семьи, но не указывал их доход

Павел Кулик объяснил это тем, что хотел упростить себе декларирование.

Олег Корниенко во время конкурса на главу НАПК объяснил, почему подал в суд из-за отказа предоставления его детям земельных участков

Кандидат на председателя НАПК Олег Корниенко во время собеседования указал, что все видят статьи на сайте НАПК о том, что составлены протоколы, но если посмотреть результат – как они рассматриваются судами – то результат НАПК очень низкий.

В суде в Киевской области поссорились председатель суда и начальник канцелярии суда: причина уникальная

Начальник канцелярии суда отказалась регистрировать ходатайство следователя об обыске после начала обеденного перерыва в суде.

К кандидату на главу НАПК Катерине Каплюк возникли вопросы работы под руководством экс-прокурора ГПУ Александра Амплеева

Также Конкурсную комиссию заинтересовало, что на «Украинскую правду» Катерина Каплюк работала не по трудовому договору, а как ФЛП.

  1. Суд инфо

В 2024 году 18 судей подали заявления об отставке, всего с начала года уволено 22 судей

10:28, 13 февраля 2024
По особым обстоятельствам Высшим советом правосудия уволены 4 судьи.
В 2024 году 18 судей подали заявления об отставке, всего с начала года уволено 22 судей
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В течение января 2024 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении 22 судей.

Как сообщили в ВСП, по общим обстоятельствам уволены 18 судей, а именно, в связи с подачей заявлений об отставке, из которых:

- 10 судей местных судов;

- 3 судьи апелляционных судов;

- 1 судья Верховного суда Украины;

- 2 судьи Высшего административного суда Украины;

- 2 судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

По особым обстоятельствам Высшим советом правосудия уволены 4 судьи, а именно, за совершение существенного дисциплинарного проступка.

Как мы писали ранее, Количество местных общих судов в Украине может сократиться до 151.

Также в ВСП отметили на вопиющем кадровом дефиците, который обуславливает чрезмерную нагрузку судей и затрудняет доступ к правосудию.

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