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Чотири квартири у столиці та люкс-автомобілі у тещі похилого віку, - які питання у Комісії з відбору голови НАЗК виникли до екс-очільника Одеської митниці Михайла Мірошніченка

Конкурсну комісію з відбору нового голови НАЗК зацікавило, навіщо теща Михайла Мірошніченка, якій більше 70 років, купувала автомобілі «БМВ» та «Лексус».

Комісія з відбору голови НАЗК поцікавилася у кандидата Павла Кулика, чому він декларував батьків та сестер як членів сім’ї, але не зазначав їхній дохід

Павло Кулик пояснив це тим, що бажав спростити собі декларування.

Олег Корнієнко під час конкурсу на голову НАЗК пояснив, чому подав до суду через відмову надання його дітям земельних ділянок

Кандидат на голову НАЗК Олег Корнієнко під час співбесіди вказав, всі лише бачать статті на сайті НАЗК про те, що складені протоколи, але якщо подивитися результат – як вони розглядаються судами – то результат НАЗК дуже низький.

В суді на Київщині посварилися голова суду та начальник канцелярії суду: причина унікальна

Начальник канцелярії суду відмовилася реєструвати клопотання слідчого про обшук після початку обідньої перерви в суді.

До кандидатки на голову НАЗК Катерини Каплюк виникли питання щодо роботи під керівництвом екс-прокурора ГПУ Олександра Амплєєва

Також Конкурсну комісію зацікавило, що на «Українську правду» Катерина Каплюк працювала не за трудовим договором, а як ФОП.

  1. Суд інфо

У 2024 році 18 суддів подали заяви про відставку, всього з початку року звільнено 22 суддів

10:28, 13 лютого 2024
За особливими обставинами Вищою радою правосуддя звільнено 4 суддів.
У 2024 році 18 суддів подали заяви про відставку, всього з початку року звільнено 22 суддів
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Упродовж січня 2024 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення 22 суддів.

Як повідомили у ВРП, за загальними обставинами звільнено 18 суддів, а саме, у зв’язку з поданням заяв про відставку, з яких:

- 10 суддів місцевих судів;

- 3 судді апеляційних судів;

- 1 суддя Верховного Суду України;

- 2 судді Вищого адміністративного суду України;

- 2 судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

За особливими обставинами Вищою радою правосуддя звільнено 4 суддів, а саме, за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

Як ми писали раніше, кількість місцевих загальних судів в Україні може скоротитися до 151.

Також у ВРП наголосили на кричущому кадровому дефіциті, який зумовлює надмірне навантаження суддів та ускладнює доступ до правосуддя.

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