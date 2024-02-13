У 2024 році 18 суддів подали заяви про відставку, всього з початку року звільнено 22 суддів

За особливими обставинами Вищою радою правосуддя звільнено 4 суддів.

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Упродовж січня 2024 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення 22 суддів.

Як повідомили у ВРП, за загальними обставинами звільнено 18 суддів, а саме, у зв’язку з поданням заяв про відставку, з яких:

- 10 суддів місцевих судів;

- 3 судді апеляційних судів;

- 1 суддя Верховного Суду України;

- 2 судді Вищого адміністративного суду України;

- 2 судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

За особливими обставинами Вищою радою правосуддя звільнено 4 суддів, а саме, за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

Як ми писали раніше, кількість місцевих загальних судів в Україні може скоротитися до 151.

Також у ВРП наголосили на кричущому кадровому дефіциті, який зумовлює надмірне навантаження суддів та ускладнює доступ до правосуддя.

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