У США суддя на засіданні листувалась із приставом і насміхалась із прокурорів: чим закінчилася історія

Суддя зі штату Оклахома була змушена піти у відставку.

У США суддя штату Оклахома Трейсі Содерстром під час засідання у справі про вбивство дитини надсилала текстові повідомлення приставу, де висміювала прокурорів та свідків, пише CNN.

Як повідомляється, в одному з повідомлень суддя висміювала прокурора, кажучи, що той «спітнів через пальто» і що в нього «дивні на вигляд» руки.

Вона також написала судовому приставу, що поліцейський, який дав свідчення, був «красивим», додавши: «Я можу дивитися на нього весь день».

Суддя погодилася піти у відставку в рамках угоди зі штатом після того, як той звинуватив її у неналежній поведінці на лаві підсудних та подав прохання про її усунення з посади.

Вона обіймала цю посаду в 23-му судовому окрузі Оклахоми з січня 2023 року, і термін її повноважень спливав у січні 2027 року.

Згідно з мировою угодою, Трейсі Содерстром вже не претендуватиме на посаду судді в Оклахомі, але залишається можливість отримати іншу державну посаду.

«Я обіцяла виконувати Конституцію чесно, неупереджено та ефективно. Але оскільки я людина, я теж спіткнулась», — прокоментувала суддя свою відставку.

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