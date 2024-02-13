В Днепре эвакуируют больницу и закрывают школы – городской голова Филатов

В городе эвакуируют одну из больниц и сольют систему отопления.

Источник фото: facebook.com/filatovborys

В Днепре после ночной атаки дронов эвакуируют одну из больниц вместе с больными. Также мэр города сообщил о решении на время закрыть школы.

Об этом написал городской голова Днепра Борис Филатов.

«Очень коротко.

Из-за ночного обстрела мы эвакуируем одну из больниц, сливаем систему отопления и вывозим немалое количество паллиативных больных.

Также закрываем школы», – написал он.

Как ранее сообщил Борис Филатов, рф атаковала Днепр «шахедами».

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