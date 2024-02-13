В Днепре эвакуируют больницу и закрывают школы – городской голова Филатов

В Днепре после ночной атаки дронов эвакуируют одну из больниц вместе с больными. Также мэр города сообщил о решении на время закрыть школы.
Об этом написал городской голова Днепра Борис Филатов.
«Очень коротко.
Из-за ночного обстрела мы эвакуируем одну из больниц, сливаем систему отопления и вывозим немалое количество паллиативных больных.
Также закрываем школы», – написал он.
Как ранее сообщил Борис Филатов, рф атаковала Днепр «шахедами».
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