На конкурс з довиборів членів Ради громадського контролю НАБУ більше не приймають документи

Завершено прийом документів учасників відкритого конкурсу.

Джерело фото: nabu.gov.ua

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У Національному антикорупційному бюро України повідомили про завершення прийому документів на конкурс з довиборів двох членів Рада громадського контролю НАБУ.

«Ми завершили прийом документів учасників відкритого конкурсу з довиборів двох членів РГК НАБУ», - сказано у повідомленні.

Як зазначається, двох представників РГК оберуть за підсумками відкритого інтернет-голосування 19 лютого. Голосування триватиме з 09:00 протягом 12 годин.

Результати голосування та склад новообраної Ради громадського контролю НАБУ будуть опубліковані 22 лютого.

Повний перелік кандидатів до складу РГК розміщений на офіційному сайті НАБУ.

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