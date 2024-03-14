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В Киеве в суд направили 17 обвинительных актов в отношении уклонистов

12:21, 14 марта 2024
Граждане, получив боевую повестку, не прибыли в призывной пункт или уклонились от постановки на военный учет.
В Киеве в суд направили 17 обвинительных актов в отношении уклонистов
Источник фото: vitatv.com.ua
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С начала полномасштабного вторжения полицейские, по сообщениям Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, расследуют 48 уголовных производств, начатых по факту уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации и постановки на военный учет. Об этом сообщили в местной полиции.

Там отметили, что за это время полицейские сообщили о подозрении 22 лицам, из которых 19 по статье 336 Уголовного кодекса Украины – уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, и еще трем по ст. 337 Уголовного кодекса Украины – уклонение от постановки на военный учет.

Сейчас, сообщают в полиции, завершено расследование в 17 уголовных производствах и обвинительные акты направлены для рассмотрения в суд. А в отношении трех граждан суд уже вынес приговор и назначил наказание. В частности, за уклонение от призыва жителей Дарницкого и Соломенского районов столицы приговорено к 3 и 4 годам лишения свободы.

Следует отметить, что в соответствии с Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе» лица, которые были осужденные за совершение указанных преступлений, все равно подлежат призыву на военную службу.

Ранее заместитель главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе в интервью заявил, что уклонисты, получившие условный срок, и в дальнейшем подлежат мобилизации.

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