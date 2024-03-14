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  1. В Украине

Передавал рф данные о системах ПВО и дислокации вертолетов: в Харьковской области разоблачили информатора

14:27, 14 марта 2024
Информатором рф оказался безработный житель с. Близнецы.
Передавал рф данные о системах ПВО и дислокации вертолетов: в Харьковской области разоблачили информатора
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В Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении 46-летнему мужчине по факту распространения информации о перемещении, движении, расположении Вооруженных Сил Украины, совершенном в условиях военного положения.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, в декабре 2023 безработный житель с. Близнецы Лозовского района начал общаться с представителем рф через мессенджер «Телеграмм». От врага житель Харьковщины получил задание на проведение подрывной деятельности, на что он согласился.

Злоумышленник выискивал в Лозовском районе места нахождения украинских вертолетов и передал эти данные российскому куратору.

Мужчина ездил и в Харьков, чтобы найти системы ПВО в городе. Эту информацию он также передал врагу, отправив изображение карты местности с отметкой, где находится противовоздушная оборона.

Также подозреваемый в домашних условиях планировал разработать самодельное взрывное устройство, необходимое для подрыва железнодорожных путей с целью нарушения логистики поставок горючего и боеприпасов для Сил обороны на Харьковщине. Однако реализовать злоумышленнику это не удалось: правоохранители разоблачили мужчину.

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения: подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Решается вопрос дополнительной квалификации его преступных действий.

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