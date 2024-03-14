Цены на шоколад по всему миру резко возрастут: на африканских заводах по переработке какао заканчиваются бобы

Основные африканские заводы по производству какао в Кот-д'Ивуаре и Гане прекратили или сократили переработку, поскольку они не могут позволить себе покупать бобы.

Главные африканские заводы по производству какао в Кот-д'Ивуаре и Гане прекратили или сократили переработку, потому что не могут позволить себе покупать какао-бобы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре торговых источника.

Издание указывает, что вскоре цены на шоколад по всему миру, вероятно, резко возрастут.

Так, производители шоколада уже повысили цены после трех лет плохого урожая какао, а сейчас ожидается четвертый урожай в двух странах, которые обеспечивают почти 60% мирового производства какао.

«Нам нужно массовое уничтожение спроса, чтобы догнать уничтожение предложения», - заявил мировой эксперт по какао из Tropical Research Services Стив Уотеридж.

Контролируемый государством завод Transcao в Кот-д'Ивуаре прекратил закупку бобов из-за их цены. В скором времени могут закрыться и другие крупные заводы, где производится почти половина какао в мире.

В то же время в Гане, которая является вторым по величине производителем какао, с начала сезона в октябре большинство из восьми ее заводов неоднократно приостанавливали работу на несколько недель. В государственной Cocoa Processing Company (CPC) говорят, что работают на 20% мощностей из-за нехватки бобов.

Рост цен разрушил традиционный механизм глобальной торговли какао, по которому фермеры продают бобы местным дилерам, затем продают их перерабатывающим заводам или глобальным торговцам.

Теперь местные дилеры часто платят фермерам прибавку к исходной цене, чтобы все-таки получить бобы. Дилеры продают бобы по более высоким ценам вместо того, чтобы поставлять их по заранее согласованным ценам. Мировые трейдеры готовы покупать любой ценой, чтобы выполнить свои обязательства перед шоколадными фирмами, тогда как местным переработчикам часто не хватает бобов.

Международная организация по производству какао считает, что несоответствие спроса и предложения оставит рынок с дефицитом в 374 тысячи тонн этого сезона, тогда как в прошлом сезоне он составил 74 тысячи тонн.

Раньше мы писали, что миру грозит подорожание шоколада и других кондитерских изделий – все из-за какао.

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